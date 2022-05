(Adnkronos) - Il cantautore-conduttore, sul palco del Concertone del primo maggio, si è seduto sulla WillChair, una sedia realizzata dal designer Derek Castiglioni a partire dal riciclo di una sedia a rotelle (wheelchair) per la campagna 'Scacco Matto - The WillChair', realizzata da Novartis con Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus) per sensibilizzare sulla lotta alla sclerosi multipla.