(Adnkronos) - (Dall'inviata Silvia Mancinelli) "Mi aspetto la verità, non ero a Bologna il 2 agosto 1980, la signora Bonini può dire quello che vuole. Quel signore non sono io, ha una deformazione fisica che non ho". Lo dice all'Adnkronos Paolo Bellini, imputato nel processo per la strage di Bologna e ritenuto il quinto esecutore materiale in concorso insieme a Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini.