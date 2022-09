Stefano Boeri Interiors e Napisan per la prima ‘aula del futuro’

(Adnkronos) - Con l’inizio del nuovo anno scolastico, gli alunni della scuola primaria Collodi dell’istituto Barozzi Beltrami di Rozzano, in provincia di Milano, si troveranno ad assaporare l’emozione di un’aula tutta nuova, progettata per essere ecosostenibile, tecnologica, sicura e multifunzionale. Il progetto dell’aula del futuro, firmato dallo studio Stefano Boeri Interiors, è stato realizzato nell’ambito di ‘Igiene insieme’, l’iniziativa di Napisan per la sicurezza e l’igiene nelle scuole nata con lo scoppio della pandemia.