Stati Generali dell'Export, Gallina (Pres. CamCom Torino) "L'Italia è fatta di PMI: aiutiamole all'estero"

(Adnkronos) - Quinta edizione degli Stati Generali dell'Export: pre-summit di presentazione alla Camera di Commercio di Torino con le più alte cariche istituzionali e gli attori del mondo imprenditoriale. "Il tessuto imprenditoriale, non solo qui in Piemonte ma in tutta Italia, è fatto di piccole medie imprese - afferma il Presidente della Camera di Commercio di Torino Dario Gallina - da parte nostra è fondamentale accompagnarle e supportarle sui mercati internazionali".