(Adnkronos) - “Che la Forza sia con te”: ogni 4 maggio si celebra lo Star Wars Day, il giorno dedicato alla saga di Guerre Stellari.

Un universo fatto di spade laser, astronavi e curiosità che non tutti conoscono: da dove viene la parola Jedi? Come è stata creata la voce metallica di Darth Vader? Jabba the Hutt era davvero un grosso burattino?

Ecco le curiosità per celebrare la saga di "Guerre Stellari".