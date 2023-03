'SquisITA L’Italia in un boccone': Il tour per la promozione delle eccellenze enogastronomiche di METRO Italia fa tappa in Toscana

(Adnkronos) - Al ristorante La Leggenda Dei Frati degli chef Filippo Saporito e Ombretta Giovannini a Firenze, METRO Italia ha organizzato un confronto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l’adozione da parte dei ristoratori di materie prime eccellenti, simbolo della tradizione locale. L’evento ha rappresentato la quinta tappa del tour “SquisITA – L’Italia in un boccone”, promosso da METRO Italia per sottolineare il forte legame dell’azienda con le produzioni eccellenti del territorio in tutto il paese.