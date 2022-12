Sport, Faelli (Entain Italia): "Uno dei pilastri del nostro business con inclusione sociale"

(Adnkronos) - "Il CSR Award è un progetto che nasce circa due anni fa. Abbiamo iniziato con delle attività legate soprattutto all'emergenza Covid, ma poi ci siamo orientati molto presto su attività di inclusione sociale attraverso lo sport. Lo sport per noi è un punto nodale del nostro business, ma anche per la crescita sociale e l'inclusione di chi ha difficoltà a entrare in questo mondo per ragioni sociali, economiche o fisiche". Lo ha detto il ceo di Entain Italia, Andrea Faelli, a margine della premiazione dei vincitori della prima edizione del CSR Award della Fondazione Entain a Roma.