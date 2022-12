(Adnkronos) - "Io credo sia meglio assegnare prima le spiagge che non sono assegnate: ci sono spiagge libere meravigliose dove ci sono rifiuti e tossicodipendenti, nessuno pensa a tenerle in ordine, forse potremmo cominciare da lì. Naturalmente devono essere fruibili per tutti". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, intervenendo all'Assemblea di Confesercenti.