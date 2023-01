(Adnkronos) - (dall'inviata Silvia Mancinelli) - "La Procura di Frosinone sta lavorando con il massimo impegno e farà tutto il possibile per individuare i responsabili". Lo ha detto il procuratore di Frosinone Antonio Guerriero, arrivato sul luogo del ferimento di Thomas Bricca per un sopralluogo. Al vaglio la traiettoria degli spari e l'identità ancora non accertata dei due che hanno fatto fuoco in sella a un motorino ripreso dalle telecamere di video sorveglianza.