(Adnkronos) - (dall'inviata Silvia Mancinelli) - «Non c’è nessuna emergenza sicurezza. È la prima volta nella storia di Alatri che si usa un’arma da fuoco, non eravamo preparati a questo perché nessuno si aspettava che si arrivasse a questo punto». Lo ha detto il sindaco di Alaltri, Maurizio Cianfrocca, al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica indetto all'indomani del ferimento di Thomas Bricca, colpito alla testa da un proiettile esploso da due ragazzi in sella a uno scooter.

Sparatoria ad Alatri, il sindaco: «È la prima volta nella storia di Alatri che si usa un’arma da fuoco»

«Ho allertato i carabinieri dopo le risse di sabato e domenica proprio perché - aggiunge - non accadendo molto spesso queste risse ed essendosi verificate queste in un orario insolito, primo pomeriggio, mi sono reso conto che qualcosa non andava nel verso giusto. Vero è che ieri mattina, con una pec, ho fatto riferimento a quanto successo nel weekend precedente chiedendo maggiori controlli e un maggior pattugliamento del territorio».