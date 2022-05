Sostenibilità, un’opportunità per Stati e aziende

(Adnkronos) - Quali sono gli aspetti più importanti della sfida davanti alla quale ci troviamo, quella della sostenibilità? Per cercare una risposta a questa domanda, EY, azienda fornitrice di servizi e consulenza operante a livello internazionale, ha organizzato il Sustainability Summit, svoltosi ieri a Milano. Sono intervenuti Luca Maria Rossi, Vice President New Frontiers di Baker Hughes e Giulia Genuardi, Head Of Sustainability Planning and Performance Management di Enel, i quali hanno spiegato perchè la transizione ecologica non è solo un dovere ma anche una grande occasione.