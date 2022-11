Sostenibilità: Sott. Barbaro, "Agenda 2030 dato di partenza importante, non totem incontestabile"

(Adnkronos) - "L'Agenda 2030 presenta 17 obiettivi principali e qualcosa come 190 sotto-obiettivi. Qualcosa da rivedere c'è all'interno di quella massa enorme di indicazioni che sono arrivate, che sono sicuramente un dato di partenza importante, ma non sono assolutamente da prendere come un totem incontestabile". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, a margine della presentazione della prima indagine nazionale "La cultura della sostenibilità in Italia", realizzata da ESG Culture Lab, Osservatorio sul valore del capitale umano nella trasformazione sostenibile creato da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos.