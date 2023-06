Sostenibilità, Santoro (Autogrill): “Partnership con Gruppo Hera renderà più sostenibile nostro business”

(Adnkronos) - Mercoledì 7 giugno Autogrill e Gruppo Hera hanno firmato un accordo-quadro per sviluppare iniziative di economia circolare. Il primo progetto, che consiste nel recupero e nella trasformazione in biocarburante di oltre 100 tonnellate di oli vegetali esausti prodotti da oltre 70 punti vendita Autogrill in tutta Italia, è già pronto a partire. In occasione della sigla dell’accordo è intervenuto Massimiliano Santoro, amministratore delegato di Autogrill Italia.