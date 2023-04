Sostenibilità, Russo (Renault): “Creata business unit per affrontare rivoluzione energetica, digitale e di mobilità“

(Adnkronos) - “In corso una tempesta perfetta nel settore automobilistico, per affrontarla abbiamo deciso di creare una business unit, ‘Ampere’, che si occupa di integrare gli elementi di questa rivoluzione energetica, digitale e di mobilità”. Lo ha dichiarato Biagio Russo, Marketing Director di Renault, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.