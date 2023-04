Sostenibilità, Mari (GBC): “Interesse internazionale per nostro protocollo energetico-ambientale su edifici storici”

(Adnkronos) - “Il tema dell’eredità culturale diventa il punto di partenza fondamentale per l’innovazione. Un edificio sostenibile è energia, economia circolare e anche salubrità dei luoghi in cui viviamo, senza tralasciare gli aspetti culturali. GBC ha operato tra i primi la scelta di un protocollo energetico-ambientale per gli edifici storici e questo ha destato l’interesse internazionale”. Lo ha dichiarato Marco Mari, Presidente di Green Building Council Italia, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.