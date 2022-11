Sostenibilità: Longobardo (Gruppo FS), "Abbiamo per definizione un business sostenibile"

(Adnkronos) - "Il Gruppo FS per definizione ha un business sostenibile, che connette e muove persone e merci. Questi sono anche due driver importantissimi che guidano il modo in cui facciamo sostenibilità, sia internamente che con le persone del gruppo". Lo ha detto Paola Longobardo, responsabile People Care Gruppo FS, a margine della presentazione della prima indagine nazionale "La cultura della sostenibilità in Italia", realizzata da ESG Culture Lab, Osservatorio sul valore del capitale umano nella trasformazione sostenibile creato da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos.