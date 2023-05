Sostenibilità, Gasparri: “Obiettivo net zero entro 2030 per nostri birrifici”

(Adnkronos) - Heineken ha presentato a Milano il proprio Bilancio di Sostenibilità 2022, a margine del quale è intervenuto Leo Gasparri, Sustainability manager Heineken Italia, illustrando le azioni messe in campo dall’azienda per raggiungere gli obiettivi posti sia in termini di riduzione del consumo di acqua che di azzeramento della Co2.