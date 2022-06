Sostenibilità: Frigerio (Sorgenia), “Non va demandata alle aziende, ognuno di noi deve migliorare mondo”

(Adnkronos) - “Il Forum della Comunicazione è un’occasione importante, soprattutto dopo il lungo periodo dove non abbiamo potuto incontrarci, per confrontarci dal vivo e capire quali sono le sfide del nostro tempo”. Così l’Head of Brand & Communication di Sorgenia, Miriam Frigerio, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “La sostenibilità è sempre stata parte del racconto di Sorgenia e adesso è un valore distintivo che vogliamo condividere, partendo dai nostri clienti. Quello che vogliamo insegnare è che la sostenibilità non va demandata alle aziende, ma ognuno di noi dobbiamo fare delle scelte per migliorare il mondo dove viviamo”, ha concluso.