Sostenibilità e cambiamenti climatici, il piano di BrianzAcque

(Adnkronos) - Villa Reale di Monza ha ospitato l’incontro dal titolo “Transizione Ecologica. Contro il cambiamento climatico, BrianzAcque e la strategia delle nature-based solutions”. La public company dell’idrico brianzolo, davanti alle istituzioni e al climatologo Luca Mercalli, ha presentato la nuova strategia di progettazione per rispondere alle sfide emergenti del climate change. Un sistema di soluzioni integrate basate sulla natura, in grado di mettere a sistema gli elementi dell’acqua e del verde per rigenerare i suoli, proteggere le comunità e rendere i territori sempre più resilienti e al riparo dai rischi idraulici.