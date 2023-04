Sostenibilità, Di Matteo (Novartis): “Campus innovazione a Torre Annunziata per offrire migliori soluzioni”

(Adnkronos) - “Novartis è impegnata nel programma carbon neutral per il 2030 nel quale ci sono obiettivi precisi sulla nostra supply chain e sulla sostenibilità ambientale. Lo stabilimento di Torre Annunziata è uno dei più grandi poli per l’innovazione all’interno del gruppo. L’obiettivo del campus è creare un ecosistema in cui centri di ricerca, start up e stabilimento di produzione convivono per offrire le migliori soluzioni”. Lo ha dichiarato Sabino Di Matteo, direttore del Campus per l’innovazione di Novartis a Torre Annunziata, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.