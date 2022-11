Sostenibilità: Cenci (Eikon), "In base all'indagine svolta l'Italia è sulla giusta rotta"

(Adnkronos) - "L'indagine 'La cultura della sostenibilità in Italia' ci ha mostrato dei dati molto interessanti e positivi. Il campione rappresentativo di italiani e di italiane che abbiamo coinvolto racconta un'Italia sulla giusta rotta verso la sostenibilità. Questo è importante in questo momento di post-pandemia, pensare che ci sia un patrimonio di fiducia verso il futuro e lo sviluppo sostenibile". Lo ha detto Cristina Cenci, antropologa e senior partner Eikon Strategic Consulting, a margine della presentazione della prima indagine nazionale "La cultura della sostenibilità in Italia", realizzata da ESG Culture Lab, Osservatorio sul valore del capitale umano nella trasformazione sostenibile creato da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos.