Sostenibilità, Bonanni (Sourcemap): “Con Ferrero tracciamo filiera cacao per monitorare deforestazione”

(Adnkronos) - “Sourcemap è la prima ditta che fornisce software per mappare le catene di valore. Lavoriamo con grandi gruppi come Ferrero per tracciare le materie prime fino ai punti di origine. Con Ferrero lavoriamo sulla filiera del cacao per monitorare la deforestazione”. Lo ha dichiarato Leonardo Bonanni, fondatore di Sourcemap, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.