Sostenibilità: Baldini, “E’ chiamata per svolta mondiale, auspichiamo coralità imprese verso di essa”

(Adnkronos) - “Il Forum Comunicazione rappresenta un appuntamento irrinunciabile per chi lavora in questo ambito. E’ utile per capire come adattare la comunicazione ai cambiamenti”. Così la Senior Vice President di Weber Shandwick, Francesca Baldini, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Noi aiutiamo i vertici aziendali e le organizzazioni interne per capire i cambiamenti degli scenari. Oggi siamo ad un punto di svolta, la sostenibilità è stata chiamata per una svolta mondiale. Auspichiamo alla coralità delle risposte delle imprese a cui sono chiamate, sfuggendo dalla frammentazione dei racconti degli ultimi anni”, ha concluso.