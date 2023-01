Sostenibilità, assegnato il primo premio del concorso Coripet “Guida il cambiamento e vinci”

(Adnkronos) - Più di cinquantuno milioni di bottiglie e 148mila partecipanti: sono i numeri di “Guida il cambiamento e vinci”, il concorso indetto in tutta Italia da Coripet, il consorzio che si occupa della raccolta e dell’avvio al riciclo delle bottiglie in Pet. Ad aggiudicarsi il primo premio, una Fiat 500 hybrid club, è stata Daniela Catanzaro che ha ritirato il premio nel centro commerciale di Surbo Lecce. Lo stesso in cui ha conferito nell’ecocompattatore messo a disposizione dal consorzio, quasi mille bottiglie. “Nel 2025 bisognerà raccogliere il 77% di contenitori in Pet e questo sistema dovrebbe aiutare tutti a raggiungere questo importante risultato“, spiega Monica Pasquarelli, responsabile eco compattatori Coripet. “Siamo partiti con un’idea di marketing che si è diffusa in maniera quasi autonoma ben oltre le nostre aspettative”, dichiara Igor Toscani, responsabile marketing di Coripet. “Sicuramente è una cosa che rifaremo anzi - annuncia - tenetevi pronti o perché sta per partire il prossimo concorso”.