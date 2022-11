Sorgenia in prima linea nella lotta alla violenza di genere

(Adnkronos) - Presentata la quinta edizione di #sempre25novembre, iniziativa promossa da Sorgenia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Dieci podcast raccontano le storie di chi è stato testimone di casi di violenza dando origine a un e-book e a uno spettacolo teatrale in scena a Milano il 24 novembre.