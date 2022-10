Sindrome di Dravet, fenfluramina ottiene rimborsabilità in Italia

(Adnkronos) - In occasione della conferenza stampa con la quale si è annunciata la rimborsabilità nel nuovo farmaco di UCB a base di fenfluramina, indicato nel trattamento delle crisi epilettiche associate alla Sindrome di Dravet in aggiunta ad altri farmaci anticrisi per pazienti di età pari o superiore ai due anni, sono intervenuti Federico Chinni, Amministratore delegato di UCB Italia, Antonino Romeo, Primario emerito dell’Uoc di Neurologia pediatrica e del centro regionale per l’Epilessia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e Francesca Darra, Responsabile U.O.C. Neuropsichiatria Infantile Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.