(Adnkronos) - Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in un fuori programma nella sala stampa degli Eurovision, a Palazzo Madama, ha accompagnato con la chitarra gli Eugenio in Via Di Gioia. L’occasione la presentazione di ‘Musica Ovunque’, progetto di Iren per portare la musica nei quartieri del capoluogo piemontese di cui la band è protagonista.