Sindacato vigili fuoco: "In Sicilia drammatica carenza personale"

(Adnkronos) - "In Sicilia c’è il problema della carenza di organico dei vigili del fuoco che allo stato attuale stanno boccheggiando, e non poco, perché gli interventi si sono quadruplicati viste le alte temperature con il pericolo di nubifragi improvvisi con i cambiamenti tra aria calda e aria fredda e intanto l’organico continua a diminuire e non c’è speranza di avere uno organico adeguato per la regione siciliana che quotidianamente vanno in pensione colleghi. La situazione è imbarazzante e drammatica". Lo afferma in un video messaggio ripreso dall’AdnKronos, Carmelo Barbagallo, del sindacato Usb dei Vigili del fuoco in Sicilia.

"Torneremo in prefettura - aggiunge- perché oltre al danno c’è la beffa con lavoratori che in prima linea rischiamo la vita senza essere tutelati con riconoscimento delle malattie professionali e non avere il riconoscimento economico degli straordinari espletati dovendo aspettate mesi e mesi".

(di Francesco Bianco)