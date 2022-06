(Adnkronos) - In occasione della conferenza stampa indetta da Lidl Italia per celebrare i 30 anni di attività sul territorio nazionale, Massimiliano Silvestri, Presidente di Lidl Italia, ha presentato i risultati di tre decenni di lavoro ed ha offerto un prospetto di quelli che sono i progetti per il futuro: dall’apertura di 150 nuovi punti vendita all’assunzione di 6000 persone entro il 2024, fino all’ambizioso traguardo dei 1000 negozi in Italia, da raggiungere entro il 2030.