Signorelli: “Materiali antibatterici per aula sicura e pulita”

(Adnkronos) - Uno spazio multifunzionale, ecologico, sicuro e tecnologico: questa è l’aula del futuro progettata dallo studio Stefano Boeri Interios e realizzata con la collaborazione di Napisan, nell’ambito del progetto ‘Igiene insieme’. Situata al primo piano della scuola Primaria Collodi, dell’istituto Barozzi Beltrami di Rozzano, in provincia di Milano, l’aula è stata presentata oggi, primo giorno di scuola per gli alunni della Collodi, alla stampa. Il Professore di Igiene Signorelli parla dell’importanza del rispetto delle regole di igiene tra le mura scolastiche e pone l’accento sulle soluzioni innovative adottate per l’aula del futuro.