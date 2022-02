Sicurezza sul lavoro, Aspi ferma i cantieri per trenta minuti

(Adnkronos) - Autostrade per l’Italia celebra il primo anniversario per la giornata della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le maestranze che operano negli oltre 300 cantieri di potenziamento della rete e i quasi 4000 dipendenti che lavorano a presidio della viabilità nelle Direzioni di Tronco, hanno dedicato mezz’ora a una riflessione congiunta sulle buone regole del lavorare in sicurezza. Un gesto simbolico per sottolineare l’imprescindibilità della tutela della propria salute e di quella dei colleghi sui luoghi di lavoro.

“Questa iniziativa per tenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza dei lavoratori”, così l’Ad Roberto Tomasi.