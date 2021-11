Sicurezza, ‘Innovazione e Pnrr’ il convegno a Roma organizzato da Sicurtransport

In occasione del cinquantesimo anniversario di Sicurtransport, azienda leader nel settore della sicurezza e della vigilanza, si è svolto a Roma il convegno dal titolo "Sicurezza in Italia, tra innovazione e Pnrr”, dove si è parlato di sicurezza digitale e di quanto sia importante sfruttare l’occasione fornita dal fondi europei per investire nel settore.