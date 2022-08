Sicilia, Villari (Pd), ''Con Caterina Chinnici per battere destra che ha fatto solo disastri''

(Adnkronos) - "Il Pd si presenta con una sua lista per sconfiggere la destra estrema rappresentata dalla Meloni che addirittura vuole cambiare la costituzione. Il Pd non solo difende la costituzione ma vuole assolutamente dare risposte ai problemi della nostra società come ambiente, lavoro e diseguaglianze dando una prospettiva al nostro Paese". Lo afferma in un video intervento all’AdnKronos il segretario provinciale del Pd di Catania, Angelo Villari.

"In Sicilia - aggiunge- la battaglia e’ contro questo governo regionale che ha fatto disastri ed il Pd, con Caterina Chinnici nella coalizione di centrosinistra, vuole battere questa destra che ha solo fatto danni enormi e proporsi come punto di riferimento per cambiare la nostra regione". "Ed anche a Catania -conclude Villari- ci siamo e ci stiamo, mi sto ‘spendendo’ per questo in questa direzione". (di Francesco Bianco)