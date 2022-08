Sicilia, Stefio: "Ex contractor rapito in Iraq, si candida con De Luca, 'insieme per attuare statuto''

(Adnkronos) - "La mia lista di riferimento sarà ‘Orgoglio Siculo’ che stiamo presentando insieme a ‘Sicilia Vera’, due delle tre liste ‘ammiraglie’. Ho scelto di candidarmi con Cateno De Luca perché nella sua esperienza di sindaco ha dimostrato di aver ben amministrato tutti i tre Comuni dove è stato primo cittadino e soprattutto perché si batte per l’attuazione integrale dello statuto siciliano". Lo afferma in una video intervista all’AdnKronos Salvatore Stefio il security manager ed ex contractor balzato alle cronache internazionali per i fatti in Iraq del 2004 in cui venne ucciso Fabrizio Quattrocchi.

Stefio, insieme ai colleghi Quattrocchi, Umberto Cupertino e Maurizio Agliana venne catturato il 13 aprile di diciotto anni fa a Baghdad, tenuto in ostaggio dal gruppo di miliziani iracheni delle ‘falangi verdi di Maometto’ e poi rilasciato l’8 giugno dello stesso anno ad eccezione, appunto di Fabrizio Quattrocchi, ucciso a colpi d’arma da fuoco. "Mi sta a cuore difendere la nostra terra - aggiunge infine Stefio- fare in modo che possa svilupparsi dandole dignità anche, ribadisco, con la piena attuazione dello statuto siciliano". (di Francesco Bianco)