(Adnkronos) - Per il 58 per cento dei siciliani il Governatore Nello Musumeci vincerà le elezioni regionali, che si terranno in autunno, e resterà Presidente della Regione siciliana. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato da Youtrend, con interviste compiute tra il 19 e il 21 aprile scorsi.