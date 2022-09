Sicilia, segretario Pd Barbagallo: "C'è un impoverimento sul dibattito politico"

(Adnkronos) - "Nella mia vita non ho mai rifiutato un confronto, né io e neppure il Pd. Ho l’impressione che ci sia un impoverimento sul dibattito politico. Si parla poco di programmi e di contenuti. C’è piuttosto qualche insulto di troppo, eccesso di troppo a cui francamente non eravamo abituati". Lo afferma a Catania, a margine di una manifestazione elettorale, il segretario regionale del Pd siciliano, Anthony Barbagallo rispondendo ad una video domanda dell’AdnKronos.

"Il compito che tutti abbiamo - aggiunge - è riportare il dibattito in questi ultimi giorni per garantire agli elettori una scelta quanto più serena e consapevole possibile". "Per il Paese e per la Sicilia - conclude Barbagallo - i prossimi cinque anni, saranno anni delicatissimi con un autunno che si preannuncia caldissimo soprattutto per le famiglie, per le grandi, medie e piccole imprese. Serve una classe dirigente all’altezza della situazione". (di Francesco Bianco)