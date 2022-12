(Adnkronos) - "Voglio chiarire subito una cosa: non c'è alcun buco di bilancio". Così il Governatore siciliano Renato Schifani parlando dal palco della Feste Tricolore di Fratelli d'Italia a Catania all'indomani della mancata parifica della Corte dei conti. "Questa notte ho dormito solo tre ore, per la rabbia interiore - dice - Perché ho letto i titoli dei giornali che parlavano di buco di 866 milioni, chi diceva due miliari, chi 500 milioni, ognuno dava numeri. Ci rendiamo conto come quello accaduto ieri andava chiarito non c'è nessun buco lo voglio ribadire".