(Adnkronos) - "Momenti sicuramente imbarazzanti che denotano come all'interno di Forza Italia il livello di tensione e di sofferenza è molto forte da parte di una grossissima componente del partito che costituisce la stragrande maggioranza. Cosa si può fare? non sta a me prevederlo. A me interessa che il centrodestra sia unito e compatto,che gli eletti di centrodestra sostengano questo governo nella soluzione dei. problemi dei siciliani. E' chiaro che auspico una Forza Italia unita e responsabile come è sempre stata nella storia del nostro Paese". Lo afferma il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani commentando con i giornalisti a Catania lo scontro verbale avvenuto stamane tra Gianfranco Miccichè e Marco falcone alla Festa del Tricolore.