Sicilia, Pistorio (Confcommercio): ''Intervento immediato su termovalorizzatori''

(Adnkronos) -

"I governi, nazionale e regionale, devono lavorare insieme ad una risoluzione completa del mondo energetico per le imprese che rischiano di affondare poiché non riescono più a pagare i salassi e le bollette". Lo afferma in un video intervento all’AdnKronos, Presidente regionale Federazione pubblici esercizi in Sicilia, Dario Pistorio di Confcommercio. "In Sicilia poi - aggiunge - in città come Catania, c’è una emergenza rifiuti ed urge un intervento immediato sui termovalorizzatori che dovranno necessariamente essere abbinati ad una combinazione reale di tutto quello che è il sistema del ritiro dei rifiuti nelle città". Secondo Pistorio, infine, urgono anche "interventi sul mondo del lavoro delle aziende. E’ importante capire come risolvere il problema perché oggi, con il sistema di domanda ed offerta, le aziende si stanno trovando in difficoltà a trovare personale. Serve cambiare sistema e trovare le soluzioni". (di Francesco Bianco)