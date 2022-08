Sicilia, Musumeci: "Consegniamo ‘signora’ Regione con carte in regola"

(Adnkronos) - "Consegniamo una 'signora' Regione e, come avrebbe detto Piersanti Mattarella, 'con le carte in regola'. Abbiamo trovato una montagna di macerie morali e materiali. La sinistra, se avesse un minimo di pudore, dovrebbe andare all'estero e non farsi vedere in campagna elettore per come ha massacrato questa terra". Lo ha detto il governatore della Sicilia Nello Musumeci a una manifestazione elettorale di FdI con Giorgia Meloni e Renato Schifani.

