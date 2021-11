Sicilia: Musumeci, 'sono candidato e non è una notizia'

“Musumeci è candidato, non è una novità e non è una notizia..." Così il presidente della Regione Nello Musumeci dal palco del centro fieristico Ciminiere di Catania, durante una manifestazione del suo movimento ‘Diventerà Bellissima’, ha ufficializzato la sua ricandidatura alla presidenza della Regione siciliana. “Lo ha detto anche ieri sera a Palermo Giorgia Meloni - ha aggiunto Musumeci- lo ha detto anche Salvini e lo ha detto a me personalmente il presidente Berlusconi. E' normale che un presidente uscente consideri normale, fisiologica la ricandidatura”.

“Il tema per me non esiste - ha evidenziato Musumeci- Da quando è scoppiata la pandemia io ho capito che non avrei potuto più fare in cinque anni quello che speravo ed ero certo di potere fare perché conosco i miei limiti, ma anche qualche potenzialità...".

(di Francesco Bianco)