Sicilia, Mannino (Cgil),''Da governo bilancio deficitario, non ha consapevolezza crisi''

(Adnkronos) - "Si sta chiudendo una legislatura in cui il governo regionale ci presenta davvero un bilancio davvero deficitario. Ma ciò che più ci preoccupa non e’ solo l’inadeguatezza delle mancate risposte ma noi avvertiamo che non c’è la consapevolezza della profondità della crisi della nostra regione". Lo afferma a Catania il segretario della Cgil siciliana Alfio Mannino durante il suo intervento ad un incontro al quale partecipa fra gli altri il leader nazionale del sindacato Maurizio Landini.

"C’è una classe dirigente che si interroga se il centrodestra candida o meno Nello Musumeci - aggiunge Mannino- a prescindere dai bisogni di questa terra e da quale idea di sviluppo vogliono mettere in campo e nel frattempo c’è una condizione economica e sociale do questa terra sempre più difficile e drammatica". "Il quadro e questo -conclude- ed a noi preoccupa che questo esecutivo non abbia dato le risposte alle cittadine e si cittadini siciliani".