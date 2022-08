Sicilia, La Russa: "Non capisco ostracismo verso Musumeci che va ringraziato"

(Adnkronos) - "Ancora adesso continuo a non capire questo ostracismo verso il miglior candidato possibile per il centrodestra. Credo che Fratelli d’Italia debba ringraziare Nello Musumeci per quello che ha fatto ed anche per questo gesto di signorilità". Lo afferma all’AdnKronos Ignazio La Russa, commentando a caldo il post su Facebook di Nello Musumeci che di fatto di 'sfila' dal ricandidarsi alla Presidenza della Regione siciliana in vista del voto del 25 settembre.

"La coalizione - aggiunge La Russa - dovrà ora scegliere un candidato che abbia la fiducia di tutti i partiti del centrodestra,compresi autonomisti e centristi. Evidentemente in tutta questa situazione si è più badato a, meglio non dir nulla...". (di Francesco Bianco)