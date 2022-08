(Adnkronos) - "Il 25 settembre voteremo anche per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana. In questi anni il Pd ha svolto il suo ruolo di opposizione seria e responsabile al peggior governo e alle peggiori destre che si siano mai viste in Sicilia". Lo afferma in una video intervista all’Adnkronos il Presidente del Pd siciliano Antonio Ferrante. "Oggi- aggiunge- ci presentiamo ai siciliani con un progetto concreto in grado di affrontare e risolvere le tante questioni attuali: dalla sanità, a partire dai punti nascita, fino alle tante questioni ambientali, alla emigrazione giovanile, all’ancora troppo grande disparità di genere, senza dimenticare le grandi questioni legate ai rifiuti e alle infrastrutture".

Ferrante evidenzia come il centrosinistra "vuole guardare al futuro, ai giovani, puntando a preservare valorizzare il nostro grande patrimonio naturale culturale in modo tale di rafforzare il turismo per avere finalmente in Sicilia una vera green economy". "Faremo tutto questo - sottolinea Ferrante - accanto a Caterina Chinnici che in questi anni ha onorato la Sicilia in Europa e da Presidente sarà amministrare con trasparenza ma anche attrarre capitali ed investimenti ed aumentare la nostra credibilità a livello internazionale". "Il Pd è pronto - conclude- il futuro comincia adesso".

(di Francesco Bianco)