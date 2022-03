Sicilia, Cuffaro: "Musumeci ha diritto di ricandidarsi ma trovare soluzione unica"

(Adnkronos) - “C’è stata la reciproca volontà di incontraci. Siamo qui per ribadire al Presidente della Regione Musumeci che c’è tutta la nostra volontà da democristiani di lavorare perché possa esserci una coalizione unita, perché se la coalizione e’ unita si affronta una campagna elettorale vincente”. Lo afferma Totò Cuffaro, leader della Democrazia Cristiana Nuova, oggi a Catania, per incontrare il Governatore dell’Isola Nello Musumeci in vista delle regionali in Sicilia.

“Chiederò a Musumeci - aggiunge Cuffaro- di fare uno sforzo insieme a noi affinché anche su Palermo e Messina possa esserci una candidatura che unisca la coalizione per iniziare al meglio i prossimi appuntamenti elettorali”.

Ad una domanda dell’Adnkronos sulle fibrillazioni interne al centrodestra siciliano, Cuffaro risponde come “i partiti del centrodestra sono diversificati nelle loro possibili scelte, dico possibili perché mi auguro che vi sia una scelta che valga per tutti. Inviterò Musumeci -osserva Cuffaro- di fare uno sforzo di dialogo nei confronti degli leader di partito e chiederò a questi ultimi di ragionare su quello che può essere più utile alla Sicilia affinché questa terra possa essere, nelle sue difficoltà ed amarezze quotidiane, servita ed amata da una coalizione che vuole vivere in armonia e che vuole far vincere ciò che conta”.

“Bisogna vedere - evidenzia ancora Cuffaro- nel perimetro di centrodestra, chi iscriviamo. Adesso il perimetro e’ molto in movimento dopo l’elezione del Capo dello Stato.Ci sono tanti partiti che ‘guardano’ e ‘ragionano’ ed altri che stanno nascendo. Guarderei ad Italia Viva di Renzi, anche Calenda ha presentato il suo partito pur ragionando a sinistra...”.

Cuffaro, parlando con i giornalisti ammette come in effetti sia “molto fantasioso che possa esserci una ‘cosa’ così larga che arrivi sino a Calenda dopo aver sentito cosa dice quest’ultimo. Non escludo in campo largo con anche ‘Italia Viva’”. “Nello Musumeci - prosegue poi Cuffaro- ha tutto il diritto di essere ricandidato e lo dice uno che e’ stato l’unico ad essersi ricandidato per la seconda volta”.

“Anche altri- aggiunge- stanno avanzando le loro candidature come la Lega, con il suo segretario regionale, che insieme a Fratelli d’Italia e Forza Italia ritiene di essere il partito più presente in Sicilia. Proviamo a ragionare per trovare una soluzione unica. Noi siamo democristiani e credo che oggi, tempi in cui c’è tanta confusione e si litiga con tanti protagonisti in campo, noi, da democristiani - conclude Cuffaro- non vogliamo litigare ma mediare quando gli altri pensano che le possibilità della mediazione siano finire...”.

(di Francesco Bianco)