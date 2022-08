Sicilia, Cateno De Luca: "Sempre più realizzabile obiettivo 41%"

(Adnkronos) - "Io confermo che l’obiettivo del 41% che avevo preventivato qualche mese fa oggi è realizzabile sempre di più ipotizzando che le nostre liste possono portare un risultato che può toccare il 35%. Quelle che sono le candidature espresse dal centrodestra in particolare, possono garantire un voto disgiunto che va oltre il 5%". Lo afferma in una video intervista all’AdnKronos il candidato alla presidenza della Regione Sicilia, Cateno De Luca, oggi a Catania per la presentazione delle liste del suo movimento ‘Sicilia Vera’.

"Vi è poi la sorpresa delle liste del centrodestra - aggiunge- che stanno ‘scoppiando’ e credo non sia per loro ipotizzabile l’obiettivo del 40%. La scelta poi su Renato Schifani sta portando una grande area del centrodestra a votare per me. Il voto disgiunto porterà delle gradevoli sorprese per noi". Ad una domanda invece sullo ‘stato di salute’ del centrosinistra, Cateno De Luca risponde ironicamente "ma c’è ancora il centrosinistra? La loro scelta di autodistruggersi viene confermata con questa scissione che c’è. Si sono fatti fuori con le loro mani...". (di Francesco Bianco)