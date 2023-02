(Adnkronos) - "Il centrodestra in Sicilia non è vinto. Per batterlo occorre costruire la coalizione più larga possibile. Ci abbiamo già provato in occasione delle recenti elezioni regionali ma purtroppo, non per responsabilità del Pd, non sono andate bene. Oggi abbiamo il compito di riprovarci". Lo afferma in una video intervista all’AdnKronos il parlamentare nazionale Dem Anthony Barbagallo. "A Catania, a Siracusa, Ragusa e Trapani - aggiunge il deputato riferendosi alle prossime amministrative del 28 maggio- e in tutti gli altri Comuni chiamati al voto abbiamo la necessità di costruire una alleanza che sia quanto più larga possibile".

"L’Arcivescovo di Catania nell’omelia di Sant’Agata, solo pochi giorni fa -evidenzia Barbagallo - ha fatto un appello perentorio al rinnovamento, alla circostanza che occorre tendere la mano verso le giovani generazioni, marcare una discontinuità rispetto ad alcune gestioni discutibili del passato di una città che è in ginocchio. Il Pd non può non essere sulla stessa lunghezza d’onda".

"Io credo - sottolinea il parlamentare nazionale- che prima va costruita la coalizione ed una volta che c’è una comune visione della città, insieme ad altre forze politiche e civiche, va fatto un passo avanti sul nome". "In tal senso - conclude Barbagallo- noi ci teniamo alle nostre regole e andrà condiviso e discusso negli organismi". (di Francesco Bianco)