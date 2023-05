Siccità, Guterres: "contrastare penuria acqua potabile"

(Adnkronos) - "Agire per contrastare la penuria globale di acqua potabile". Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres intervenendo alla conferenza Onu sull'acqua. Secondo l'Unesco due miliardi di persone non hanno sufficiente acqua potabile e 3,6 mld non hanno accesso a servizi igenico sanitari.