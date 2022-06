(Adnkronos) - In Lombardia “per adesso non si parla di razionamento” dell’acqua “per usi civili”. Lo dice ill presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a Bruxelles per incontri istituzionali. “Per ora la situazione della Lombardia - continua - è sotto controllo: stiamo intervenendo per risolvere i problemi degli usi agricoli”.