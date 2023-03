(Adnkronos) - Treviso, 12 mar. (Adnkronos)

(Cro/Adnkronos)

Il governatore Luca Zaia lancia un appello a evitare gli sprechi d'acqua, denunciando la gravissima siccità che sta affliggendo il Veneto con il resto del Paese.

"Acqua non ce n'è ragazzi, l'avete visto, siamo in grossa difficoltà - ha detto Zaia a margine di un evento - Non escludo un'ordinanza nei prossimi giorni, intanto vi chiedo di darci una mano, risparmiare la risorsa idrica. L'acqua è il maggior tesoro che abbiamo, senza acqua non si può vivere. Poi spero che a livello nazionale si finanzi un grande piano, che si vada avanti con la pulizia degli invasi alpini, perché se togliamo quel 40-50 per cento dei detriti è il 40-50% in più che possiamo invasare. E ancora: bisogna decidersi ad autorizzare le cave in pianura come rete di invasi, quanto meno per l'agricoltura, e finanziare il mondo dell'agricoltura per ridurre la dispersione della risorsa idrica, come fanno in Israele".